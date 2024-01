UM Poznań: Najnowsze informacje z 13.01.2024. Co urzędnicy mają nam do przekazania?

Ale żeście się wylatali w zeszłym roku!✈️ Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego odsłużył w 2023 niemal 3 mln pasażerów. Najpopularniejsze destynacje to m.in. Luton, Zadar czy Malta. W tym roku liczymy na jeszcze lepszy wynik, bo z poznańskiego lotniska będziecie mogli polecieć w nowe miejsca. Będzie to np. Kopenhaga, Dubrownik oraz Saloniki! To jakie macie plany na weekendowe i wakacyjne podróże?