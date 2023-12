UM Poznań: Najnowsze informacje z 15.12.2023. Co urzędnicy mają nam do przekazania?

Poznań jest liderem w kraju pod kątem liczby komfortek! Czym jest komfortka? Jest to pomieszczenie wypełnione sprzętem dla osób z niepełnosprawnościami, przystosowane do przewijania dorosłych. Nowa komfortka powstała na terenie Dworca Zachodniego. Znajduje się w niej wysokiej klasy łóżko z regulacją wysokości, a także podnośnik sufitowy, za pomocą którego można ułożyć osobę potrzebującą we właściwej pozycji. Jest to pierwsze tak w pełni wyposażone miejsce w Poznaniu, poprawiające standard i dostępność do tego rodzaju usług osobom ze szczególnymi potrzebami. Zdajemy sobie sprawę, że takich miejsc jest nadal za mało, ale w przyszłości z pewnością będziemy zwiększać liczbę komfortek, które poprawiają standard i dostępność do tego rodzaju usług osobom z niepełnosprawnościami, jak również ich opiekunom.👨‍🦽👏