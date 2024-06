UM Poznań: Najnowsze informacje z 2.06.2024. Co urzędnicy mają nam do przekazania?

Z pewnością pamiętacie jeszcze sympatycznego ptaszka, który postanowił odwiedzić nasze miasto i zrobić sobie przerwę od lotu na jednym z parapetów. Orłosęp brodaty, imieniem Rei De Cause ma dwa lata i przyleciał do nas z Francji!🇫🇷 Jest to niemały gagatek, ponieważ już drugi raz w ciągu roku "ląduje" na rehabilitacji - najpierw w niemieckim Lauterbach, a teraz w naszym Zoo Poznań Official Site. Młodzieniaszka trochę przerosły warunki i teraz musi trochę odpocząć i podleczyć się. Jeśli chcecie przeczytać więcej informacji o Rei'u to zapraszamy do posta poznańskiego ZOO. Znajdziecie go oczywiście w komentarzu👇