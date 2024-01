UM Poznań: Najnowsze informacje z 25.01.2024. Co urzędnicy mają nam do przekazania?

Już za trzy miesiące widzimy się na NEXT FEST Music Showcase & Conference! 🥳 18-20 kwietnia do Poznania zawitają obiecujący debiutanci oraz wielkie gwiazdy. Swoją obecność potwierdzili już KACPERCZYK, Kasia Lins, KARAŚ/ROGUCKI, Lordofon czy SARA JAMES. Do tego grona dołączają teraz między innymi Kaśka Sochacka, jucho i Oskar Cyms. Na kogo czekacie najbardziej? 💚