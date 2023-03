UM Poznań: Najnowsze informacje z 29.03.2023. Co urzędnicy mają nam do przekazania?

Inżynieria kosmiczna to twój konik?🧑‍🚀 Marzysz o projektowaniu rakiet?🚀 W Poznaniu to możliwe! PUT Rocketlab prowadzi właśnie rekrutację do Koła Naukowego, które może pochwalić się niejednym sukcesem!🛰 W 2021 roku zajęli pierwsze miejsce w prestiżowych, międzynarodowych zawodach w USA: Spaceport America Cup.🏆 Koniecznie przeczytajcie więcej o ich działalności: https://www.poznan.pl/mim/info/news/wyjatkowa-rakieta-poznanskich-studentow,200423.html