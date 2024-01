UM Poznań: Najnowsze informacje z 6.01.2024. Co urzędnicy mają nam do przekazania?

Ostatnie dni Jarmark Świąteczny Plac Wolności w Poznaniu!😭 Nasze piękne Betlejem Poznańskie działa jeszcze przez dwa dni, do 7 stycznia. Pogoda mroźna, więc może będzie to szansa na zrobienie klimatycznych zdjęć w zimowej aurze!😍 Jeśli takowe już zdążyliście zrobić, to pochwalcie się nimi w komentarzach.👇