Uniemożliwił dalszą jazdę pijanej 55-latce w Jarocinie. Omal nie doprowadziła do wypadku

Jak ustalili mundurowi, kierująca samochodem marki Renault Clio jadąc ulicą Siedlemińską, nie mogąc utrzymać prostego toru jazdy, omal nie doprowadziła do czołowego zderzenia z innym samochodem. Tylko natychmiastowa reakcja kierowcy drugiego auta i zjazd na pobocze pozwoliły uniknąć kolizji. Zmuszony do nagłego zjazdu kierowca widząc, że kobieta dalej jedzie slalomem zawrócił i pojechał w kierunku, w którym oddalała się kierująca Renault. Kilkaset metrów dalej zauważył auto zaparkowane pod sklepem. Gdy z budynku wyszła kierująca mężczyzna podszedł do niej. Ponieważ od 55-latki wyczuwalna była woń alkoholu, mężczyzna odebrał od niej kluczyki, uniemożliwił kierowcy dalsza jazdę i wezwał na miejsce policję - relacjonuje policja.