Uniewinnienie dla policjantów w sprawie związanej z zabójstwem 21-latki w Żernikach

Jednocześnie, co należy podkreślić, Paweł I. był drugą osobą, która z racji pełnionych funkcji miała możliwość zapoznania się z dokumentem i miała możliwość właściwej jego oceny. Czy należy to pismo traktować jako wniosek o ochronę czy też jedynie kolejny wniosek pokrzywdzonej Moniki G. być może o zintensyfikowanie działań w tej sprawie i podjęcie określonych czynności - mówiła sędzia - Paweł I. przekazał do postępowania przygotowawczego i również, tak jak prokurator, interpretując to pismo nie przekazał do komendanta głównego policji, bowiem z treści tego pisma nie wywnioskował, iż chodzi o udzielenie ochrony. Możemy domniemywać, że tak rzeczywiście powinno być. Ja tylko zacytuję, że w tym ostatnim akapicie Monika G. wskazała "nie mogę wyjść z domu, ponieważ boję się, że Sławomir zrobi mi krzywdę" - nie ma, proszę państwa tutaj tego, że powinna mieć zapewnioną ochronę, tego zwrócenia się bezpośredniego o zapewnienie tej ochrony - kontynuowała.