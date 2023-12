Upiorny zajazd w Wielkopolsce wciąż straszy. W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. To mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem!

To tu zjeżdżali zagraniczni goście

Piotrowo Pierwsze w powiecie kościańskim - to tutaj działał słynny na całą Wielkopolskę "Zajazd pod Kaczorem". W czasach PRL-u i na początku lat 90. ubiegłego wieku słynął z serwowanej tam pieczonej kaczki. Okoliczni mieszkańcy do dzisiaj wspominają, że do zajazdu przyjeżdżali na to danie nawet zagraniczni goście, którzy docierali do Polski jako wystawcy na Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Zajazd przez całe lata należał do kombinatu rolnego w Głuchowie. Po zmianach ustrojowych obiekt przeszedł w ręce prywatne.