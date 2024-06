Urszula Radwańska - tak wygląda na śmiałych zdjęciach. "Kobieco i z klasą" [2.06.2024]

Życie i kariera Urszuli Radwańskiej

Urszula Radwańska dotarła do finału tenisowego challengera w Calgary, poprawiając swój wynik z Toronto, gdzie zakończyła występy na półfinale. Krakowianka kończy jednak kanadyjską część tournee bez…

Oto najważniejsze osiągnięcia Urszuli Radwańskiej

Urszula Radwańska zdobyła wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. W deblu wygrała turniej WTA. Jako juniorka w 2007 roku zdobyła Małego Szlema, triumfując na French Open, Wimbledonie oraz US Open. Tego samego roku wygrała również singlowy turniej na Wimbledonie i dotarła do finału US Open.