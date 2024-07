US Army przerzuca do Wielkopolski czołgi i transportery opancerzone. Magazyn w Powidzu ma być wzmocnieniem wschodnich granic NATO OPRAC.: CU

Sprzęt, który dotychczas był przechowywany w składnicy w Mannheim, doczekał się nowego miejsca w Polsce Robert Woźniak / zdjęcie ilustracyjne

US Army rozpoczęła operację przerzutu sprzętu wojskowego do składnicy w Powidzu w powiecie słupeckim. Jest to część szerszego systemu składnic sprzętu amerykańskich wojsk lądowych w Europie, znana jako APS-2. Inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie wschodniej flanki NATO. O sprawie informuje portal defence24.