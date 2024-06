Utalentowany pomocnik Lecha Poznań trafi do klubu z Fortuna 1. ligi. To zespół, który wyprzedził Wisłę Kraków

Maksymilian Dziuba w minionych rozgrywkach występował głównie na boiskach drugiej ligi. Młody pomocnik bardzo się rozwinął w stosunku do poprzedniego roku i został drugim najlepszym strzelcem rezerw Lecha Poznań. Strzelenie sześciu goli i zaliczenie trzech asyst w drugiej lidze to wynik, który absolutnie nie odpowiada jego grze.

W swojej dotychczasowej karierze wystąpił w 50. spotkaniach na drugoligowych boiskach. Obecny sezon może z całą pewnością zaliczyć do udanych i to najwyższy czas, by zrobić krok do przodu. Dysponuje precyzyjnymi uderzeniami z dystansu, posiada nietuzinkową technikę oraz jest skuteczny w dryblingu. Nie boi się brać gry na siebie, jest odważny i próbuje niekonwencjonalnych zagrań.