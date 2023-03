Utrudnienia na Rylejewa w Poznaniu. Dojazd do POSUM będzie możliwy od innej strony

Od środy, 29 marca od godziny 7.00 do czwartku do godziny 17.00 planowane jest zamknięcie przejazdu. Dojazd do POSUM możliwy będzie od strony Al. Solidarności.

- Budowa chodnika ma ułatwić dojście do POSUM, a także zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie. Nowy chodnik powstaje po tej samej stronie ulicy po której znajduje się ośrodek. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie drogowe

- informuje ZDM w Poznaniu.

