Utrudnienia na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. Rozpoczynają się prace budowlane przy kolejnym odcinku drogi rowerowej

Budowana będzie droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, między ul. Jugosłowiańską a rondem Skubiszewskiego.

- To kontynuacja prac, dzięki którym w dwóch ostatnich latach wybudowaliśmy drogi rowerowe od ul. Jugosłowiańskiej do terenów w okolicach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Od południowego zachodu nowy odcinek połączy się z drogą biegnącą od ronda Skubiszewskiego do ul. Malwowej