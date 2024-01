Utrudnienia w ruchu w woj. wielkopolskim 18.01.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Redakcja Wiadomości

Które drogi w województwie wielkopolskim 18.01.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 32, Budowa obwodnicy m. Strykowo (148. km na odc. 0,2 km) Remont nawierzchni by-passu od strony m. Granowo. W trakcie prowadzonych robót obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h.W nocy z 17 na 18.01.2024r. Wykonawca zorganizował wewnętrzny dyżur, celem kontroli stanu nawierzchni i możliwości reakcji wobec ewentualnych zagrożeń, które mogą wystąpić w okresie do rozpoczęcia planowanej naprawy uszkodzeń. Osoby do kontaktu w w/w sprawie :Dorian Piechowiak tel. 797-229-382 (do godz 2:00 18.01.2024)Łukasz Ratajczyk tel. 502-746-680 (od godz 2:00 18.01.2024).