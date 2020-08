Uwaga, bardzo jadowity pająk w Wielkopolsce! Kolczak zbrojny pojawił się w lesie koło Obornik

Jest to jeden z nielicznych pająków występujących w Polsce, których jad powoduje poważne zatrucie - trwające nawet do dwóch tygodni. Zawarte w jadzie hemolizyny wywołują stan zapalny, piekący ból, nudności i zawroty głowy.

- Tego typka wolałbym nie spotkać na leśniczówce. Ale jeśli już się stało, to chociaż podzielę się fotką z Wami – pisze na swojej stronie FB Nadleśnictwo. - Kolczak zbrojny - a w zasadzie pani kolczakowa.

Kolczaki wędrują z południa Europy, gdzie głównie występują na północ, czemu sprzyjają coraz częstsze w naszym regionie suche i upalne lata. Akurat teraz jest okres, w którym prawdopodobieństwo spotkania tego pająka jest największe - dojrzałe samice spotyka się bowiem od czerwca do listopada, a samce w lipcu i sierpniu. Samice są szczególnie agresywne, gdy bronią jaj lub młodych pająków opuszczających gniazdo z pajęczyny, rozmiarów gołębiego jajka. Samce mają od 7,5 do 12 mm, a samice od 10 do 15 mm długości ciała.