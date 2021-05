Uwaga kierowcy, GITD kupuje setki nowych fotoradarów! Na drogach będzie więcej kontroli

Setki nowych fotoradarów

GITD kupił łącznie 358 urządzeń rejestrujących, z czego 100 pojawi się w nowych lokalizacjach, w których dochodzi do największej liczby wypadków. - 39 sprzętów do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 26 fotoradarów stacjonarnych, 30 urządzeń służących do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie na

czerwonym świetle, a także 5 sprzętów rejestrujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych.

W niedalekiej przyszłości zostanie zakupione również 11 przenośnych urządzeń rejestrujących, które będą wykorzystywane w miejscach niebezpiecznych, gdzie nie ma możliwości stacjonarnego montażu. 247 fotoradarów przeznaczonych będzie do zainstalowania w dotychczasowych lokalizacjach. Wszystkie zakupione sprzęty mają zostać zamontowane lub zmodernizowane do końca lutego w 2022 roku.