Uwaga kierowcy, hulajnogi wyjadą na ulice! Sprawdź nowe zasady jazdy na hulajnogach elektrycznych

- Doczekaliśmy się wreszcie, ponieważ minęło sporo czasu od zauważenia problemu pojazdów poruszających się po chodnikach. Niezmiernie cieszymy się, że ten przepis jest i będziemy mogli klasyfikować pojazdy według ich określonego typu i nazewnictwa zgodnie z literą prawa. Dotychczas sprawa wyglądała tak, że hulajnoga elektryczna nie spełniała warunków ani pojazdu, a ni też pieszego, nie mieściła się w żadną definicję. Pozostałe urządzenia transportu osobistego również. Statystyki policyjne nie są alarmujące, bo zgłoszeń z udziałem hulajnóg nie było bardzo dużo. To jednak pytanie można by skierować do lekarzy i medyków przyjmujących na SOR-ach. W rozmowach z nimi stwierdzamy jednak, że tych obrażeń związanych z wywrotkami było niestety dość sporo, choć trudno jednoznacznie określić ich liczbę.

Nowe zasady poruszania się na hulajnogach elektrycznych

Nowe przepisy wprowadzają m.in. zakaz jazdy na hulajnodze elektrycznej pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających. Co ważne, od 20 maja można poruszać się z prędkością maksymalną do 20km/h. Ta prędkość została ustawiona automatycznie we wszystkich urządzeniach do wypożyczenia w Polsce.