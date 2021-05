Uważaj! Tymi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę. Oto poznańskie wyzwiska!

Paulo Sousa ma ból głowy w Opalenicy. Czy ktoś zostanie dowołany? "Każdy z tej listy nadal ma nadzieję" - Misja Opalenica

Na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Opalenicy nie ma spokojnego dnia. Codziennie ze sztabu kadry spływają kolejne informacje o brakach kadrowych lub kwestiach zdrowotnych wybrańców Paulo Sousy. Postanowiliśmy podsumować pierwsze pięć dni przygotowań do Euro wraz z Tomaszem Włodarczykiem z portalu meczyki.pl. Tematem numer jeden jest kontuzja Arkadiusza Milika, ale próbowaliśmy wytypować, co może w tej sytuacji zrobić Sousa i czy ktoś zostanie dowołany do reprezentacji. Mamy jednego kandydata.