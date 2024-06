W centrum Poznania, tuż obok Starego Miasta, powstaje duży hotel. Ma mieć czterogwiazdkowy standard. Prace budowlane już ruszyły. Zobacz!

Duży hotel w centrum Poznania

Ruszyły prace przy budowie nowego, dużego hotelu w centrum Poznania, przy ul. Zielonej 4. Wbrew wcześniejszym informacjom ze strony inwestora - firmy Structure Capital - nie będzie to pierwszy w Polsce hotel hiszpańskiej sieci Barcelo Hotel Group - a aparthotel pod nazwą Y3 Signature Hotel.

Znajdzie się w nim 197 jedno- i dwupokojowych apartamentów powierzchni 17-38 mkw., które decyzją klienta (w aparthotelach lub kondohotelach poszczególne lokale sprzedawane są inwestorom) mogą zostać rozbudowane o aneks kuchenny. Ceny lokali wynoszą od 15 do 22 tys. złotych w stanie deweloperskim bądź 20-25 tys. zł z wykończeniem i wyposażeniem.

Akacja, która wzbudziła emocje

Budowa hotelu wzbudziła wiele emocji. Chodziło mianowicie o to, że w sąsiedztwie placu budowy rośnie akacja - jedno z ostatnich drzew z rosnącego tu kiedyś zielonego szpaleru w ciągu ulicy Zielonej. Mieszkańcy obawiali się, że to drzewo podzieli los innych, które "stanęły" na drodze poznańskich inwestycji.

Zarząd Osiedla Stare Miasto w grudniu korespondował z Zarządem Dróg Miejskich, prosząc o udokumentowanie stanu zdrowia akacji i objęcie jej ochroną, by nie ucierpiała w czasie przyszłej budowy. Teraz wysłał kolejne pismo z prośbą o decyzje w sprawie ochrony drzewa.

Firma budująca hotel będzie też zobowiązana przez ZDM do zabezpieczenia drzewa - wygrodzenia go tak, by w czasie prac budowlanych nie uległy uszkodzeniu korzenie ani korona.