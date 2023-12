W fabryce Volkswagena w Poznaniu ruszy produkcja golfa i aut elektrycznych! "Mamy perspektywy na przyszłość"

– Od dłuższego czasu informujemy Was, że jako Zarząd i Związek Zawodowy Solidarność prowadzimy intensywne działania, by zapewnić długoterminowe obłożenie naszych fabryk, a tym samym zabezpieczyć stałe miejsca pracy dla naszych pracowników, co stanowi dla nas absolutny priorytet. Dlatego z przyjemnością informujemy, że w ramach Rundy Planowania Nr 72 Rada Nadzorcza Koncernu Volkswagen podjęła decyzje, które pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.