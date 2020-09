W Gnieźnie powstanie fabryka Toshiby. Będzie pierwsza w Europie. Wmurowano kamień węgielny

Fabryka Toshiby w Gnieźnie to pierwszy europejski zakład produkcyjno-dystrybucyjny japońskiego potentata. Koszt tego przedsięwzięcia ma przekroczyć 100 mln zł, a ogłoszenie decyzji inwestora odbyło się podczas polsko-japońskiej sesji inwestycyjnej w Tokio. W Wielkopolsce będą produkowane systemy grzewcze, które pozwolą na ogrzewanie wody z wykorzystaniem energii cieplnej z powietrza. Sprzęt będzie sprzedawany na rynek europejski.

- Na początku zatrudnionych będzie około 30 osób, ale firma planuje dostawiać nowe linie produkcyjne, więc ostatecznie będzie ponad 100 osób - deklaruje Hideaki Motohashi, prezes zarządu firmy Toshiba w Gnieźnie. - Nasze produkty w znacznej mierze przyczyniają się do efektywnego ogrzewania i chłodzenia w klimacie europejskim. Nasza technologia pomp ciepła pozwala na redukcję do 1/3 konsumpcji energii związanej z działaniem tego urządzenia w porównaniu z urządzeniami, które posługują się konwencjonalnymi źródłami paliwa. To znacząco pozwala na zminimalizowanie dwutlenku węgla oraz zapobiega globalnemu ociepleniu. Nasza inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku. Wynika to z faktu, że główne komponenty naszych produktów pochodzą od dostawców zlokalizowanych w Europie.

Nowy zakład w Gnieźnie (na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE) będzie skupiał funkcje dystrybucyjną i produkcyjną. Zakład pozwoli inwestorowi skrócić czas realizacji produktu do 2/3, obniżyć koszty i wzmocnić ofertę dostosowaną do określonych potrzeb w Europie.

- Nowy zakład produkcyjny to zawsze nowe wyzwania, ale też i nowe możliwości i okazje. Bezpośrednim efektem prac urządzeń, które niebawem będą tu produkowane, są zmiany temperatury. Ale tak naprawdę chodzi tu o komfort, dobry klimat. I tak, jak o dobry klimat w naszych mieszkaniach zapewniają produkty Toshiba Carrier, tak o dobry klimat dla przedsiębiorców staram się dbać ze swoimi współpracownikami z urzędu miejskiego. Chyba nam się to udaje, bowiem gościmy kolejnego inwestora, który nam zaufał. Za to zaufanie chciałbym serdecznie podziękować - powiedział prezydent Tomasz Budasz.

- Mam nadzieję, że bardzo szybko się u nas państwo zadomowią oraz szybko dołączą do grona innych gnieźnieńskich przedsiębiorców, którzy aktywnie biorą udział w miejskich wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Gniezno nie należy do największych polskich miast, ale stoi za nim wielka historia - dodał gospodarz miasta, który wraz z wiceprezydentem Jarosławem Grobelnym wręczył wizerunek króla Bolesława Śmiałego z Traktu Królewskiego na ręce Hideaki Motohashiego.

W uroczystości wzięła udział m.in. Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. - Znaczenie jakichkolwiek inwestycji, czy to krajowych, czy zagranicznych, ma ogromny potencjał w czasie pandemii. Nad Wisłą funkcjonuje już 300 podmiotów o japońskim kapitale. To jest ok. 40 tys. miejsc pracy. Są to m.in. branże maszynowe, spożywcze, komunikacyjne. Dzisiejsza inwestycja w Gnieźnie wpisuje się w szeroko rozumiany "zielony ład", w strategię energetyczną, strategię związaną z ekologią. Mówimy tutaj o pompach ciepła, różnego rodzaju inwestycjach i maszynach, które będą wspomagały energooszczędność. Będą się także wpisywały w komponent europejski związany z oszczędzaniem i dbałością o zielone środowisko - przekazała wiceminister.

Na zakończenie starosta Piotr Gruszczyński i przedstawicielka urzędu marszałkowskiego wzięli udział w japońskim obyczaju polegającym na rozbiciu beczki z sake. Ma to być wróżba szczęścia i pomyślności.

