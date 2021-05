W kościele w Rakoniewicach pojawił się ofiaromat. Proboszcz: "Trzeba iść z duchem czasu"

– Kościół musi być nowoczesny, bo inaczej zostanie w tyle. Dla nas takie transmisje to żaden problem, pomagają w tym mieszkańcy. Nigdy nie byłem przeciwnikiem nowoczesności. Uważam, że jeśli coś jest dobre, to należy to czynić. W naszej parafii odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne, a nie tradycyjne, gdzie ksiądz stoi na ambonie i mówi. Przyjechało 7 osób świeckich i głosiło rekolekcje, dawało świadectwo swojej wiary przez cały tydzień. Było to bardzo dobrze odebrane, także uważam, że taka jest właśnie przyszłość kościoła