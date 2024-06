W pałacu w Rogalinie Jacek Malczewski namalował swoje najbardziej wizjonerskie dzieło. A wszystko dzięki... cholerze

Jacek Malczewski, lepiej niż ktokolwiek inny, zdawał sobie sprawę, że sztuka akademicka odchodzi w przeszłość. On sam został prekursorem symbolizmu. Jeden z jego najbardziej wizjonerskich obrazów powstał w Wielkopolsce, dzięki... cholerze.

W pałacu w Rogalinie Jacek Malczewski namalował swoje najbardziej wizjonerskie dzieło

Każdy z nas się zgodzi, że najsilniejszym motorem napędowym wszelkiej sztuki są emocje. Bez emocji, którym ulega artysta nie powstanie dzieło sztuki, które z kolei wzbudza emocje u odbiorcy.

A jedne z najsilniejszych emocji powstają w człowieku kiedy się naruszy w jakiś sposób jego wolność. Polacy mieli takiego dziejowego pecha, że na przeszło sto lat wylądowali pod obcym panowaniem, co wiązało się, rzecz jasna, z ograniczeniem wolności.

Oczywiście nie da się zaprzeczyć, że wielu nieodpowiedzialnych, a wysoko postawionych rodaków, z nieudolnym królem na czele, przyczyniło się do tego, że sąsiedzi podzielili kraj nad Wisłą tak, jak się dzieli spadek po nieboszczyku i zaczęli rządzić po swojemu, mając za nic zdanie narodu, który pod te, jakże zróżnicowane, rządy trafił.

A ponieważ ten okres trwał przez całe pokolenia, pojęcie „polskości” bywało nierzadko bardzo abstrakcyjne. Nie trzeba było długo czekać, żeby artyści się wzięli za tak chodliwy temat, a każdy z nich to zagadnienie rozumiał po swojemu. Na przykład Wyspiański najchętniej zamieszkałby na Wawelu, bo według niego polskość miała właśnie takie oblicze.

Co innego Grottger, który najlepiej czułby się w powstańczej kuźni, masowo produkując broń dla kosynierów. Gierymski raz błąkał się ze sztalugami pomiędzy biedotą, a kiedy indziej malował sielankowe obrazki, zupełnie jakby nie mógł się zdecydować, w którą stronę ma podążać, a Matejce zarzucali, że maluje same portki i kubraki.

Ucieczka od Matejki

Aż tu pewnego razu objawił się nam artysta, który nazywał się Jacek Malczewski i wprawił widownię w wielką konsternację. Malczewski był dokładnie odmiennego zdania niż Wyspiański i twierdził, że on Ojczyznę widzi wszędzie, a nie tylko na wawelskim wzgórzu.

Podzielał tym samym zdanie Norwida, dopatrującego się kwintesencji polskości w podnoszonej z ziemi okruszynie chleba.

Malczewski, którego talent zauważył dosyć wcześnie jego ojciec, uczył się przez pewien czas pod kierunkiem Leona Piccarda, a potem samego Matejki, ale zrezygnował z tego, ponieważ jego pojęcie malarstwa było zupełnie inne.

Matejko był już wtedy symbolem odchodzącej sztuki. Namalowanej przez niego „Dziewicy Orleańskiej” Francuzi nie chcieli.

W Europie rodziły się już nowe kierunki w malarstwie i to właśnie Malczewski świetnie to wyczuwał i dosłownie uciekł od Matejki na studia do Paryża. Wrócił potem namówiony przez ojca i dokończył naukę w pracowni mistrza Jana, ale był już wtedy innym człowiekiem.

Widzieli to postronni, którzy potrafili docenić jego talent. Marceli Czartoryski zabrał go w podróż do Włoch, a Karol Lanckoroński do Azji Mniejszej, na wyprawę archeologiczną.

Wkrótce potem Malczewski zaczął malować w typowym dla siebie stylu, a potem w tym stylu zaczął się pogrążać, a wreszcie zatracać. Ludzie patrzyli z nieśmiałym podziwem na te zagadkowe postacie przy zatrutych studniach, rogate fauny grające na instrumentach z tajemniczym półuśmiechem na twarzy czy autoportrety samego artysty, często trzymającego kwiat albo jakiś inny artefakt, który miał coś symbolizować.

Na tym tle umierająca Ellenai była, paradoksalnie, miłym przerywnikiem, bo akurat w tym przypadku większość wiedziała o co chodzi.

Z początku nieśmiało, a potem coraz częściej pytali go ludzie co te obrazy właściwie znaczą. On zaś wzruszał ramionami, paląc przy tym papierosa i zostawiał widzów oglądających jego prace bez jakiejkolwiek odpowiedzi. W sumie nie ma się czemu dziwić. Był pan Jacek krewnym Wandy Malczewskiej, która dziś jest kandydatką na ołtarze.

Jeśli ona słyszała głosy z tamtego świata to, kto wie, może także i on widział coś, czego inni dostrzec nie mogli i jakoś starał się to wytłumaczyć poprzez sztukę. A że widzowie nie rozumieli to już ich strata.

Malczewski w Rogalinie

Malarz nie był poznaniakiem, urodził się 15 lipca 1854 roku w Radomiu, ale do Wielkopolski zaglądał, bo miał tu sporo przyjaciół, a i zarobek jakiś się trafiał. Tak więc Malczewski odwiedził pewnego razu swojego dobrego znajomego - Edwarda Raczyńskiego w jego posiadłości w Rogalinie.

Bywał tutaj od czasu do czasu, ale teraz został na trochę dłużej, bo w okolicy wybuchła epidemia cholery i przyjaciele poradzili mu, aby na wszelki wypadek nigdzie się nie ruszał.

Podczas pobytu u państwa Raczyńskich Malczewski kwaterował w pokoiku, bezpiecznie ulokowanym w przyziemiu rogalińskiego pałacu. Ktoś mógłby powiedzieć, że takie mieszkanie w sąsiedztwie służby sprawia wrażenie uwłaczającego, bo artysta też był szlachcicem, co prawda zubożałym, ale jednak.

Było wręcz przeciwnie. Malarz miał w tym zakątku święty spokój i mógł przenosić na płótno wszystko, co mu się pojawiło w wyobraźni. Druga sprawa, że malowanie obrazów niesie ze sobą niebezpieczeństwo przypadkowego pomalowania czegoś w pobliżu.

Na górnych kondygnacjach pałacu Raczyńskich nie byłoby to mile widziane, więc takie lokum było w sam raz. Tworząc swoje prace poruszał się Malczewski w ramach wykreowanego przez siebie uniwersum.

Czasem jednak myśli, jakie kłębiły się pod łysą czaszką artysty powodowały, że malarstwo stawało się klapą psychicznego bezpieczeństwa. Inaczej Malczewski mógłby zwariować.

Zajmował się w też w Rogalinie bardziej przyziemnymi sprawami, jak portretowanie mieszkańców posiadłości i ich znajomych, bo zwyczajnie musiał zarabiać na życie, jak każdy uczciwy człowiek. No i od czasu do czasu musiał udowodnić ludziom, że potrafi malować „ładnie”.

I faktycznie portret Elżbiety Tyszkiewiczowej jest po prostu śliczny. Podobnie jak wizerunek Łukasza Szarzyńskiego, z którym się zaprzyjaźnił. Ale czasem musiał wyrzucić z siebie balast przemyśleń, a jeśli dotyczyło to Ojczyzny i wolności, to robiło się wręcz niesamowicie.

W rogalińskiej galerii wisi obraz, który dosłownie wbija widza w podłogę. Na szczęście naprzeciwko jest miejsce, gdzie można wygodnie usiąść, a to potrzebne, bo dzieło długo trzeba oglądać.

Melancholia to istny tabun postaci, które wylewają się z ustawionego w oddali płótna. A każda z nich, choć różni się od pozostałych, to jakoś dziwnie przypomina malarza, który na wszelkie sposoby próbuje wyrwać się na wolność, symbolizowaną przez otwarte okno. I za każdym razem kończy się to fiaskiem.

Być może dlatego, że przy tym oknie stoi nonszalancko oparta postać przypominająca śmierć. W taki sposób Malczewski wyraził tragedię Polaków w XIX wieku, choć inni są zdania, że to wizja zmagań artysty ze sztuką albo z samym sobą, albo jeszcze coś innego. W przypadku „Błędnego koła” sprawa wygląda podobnie.

Zależy jaki krytyk się weźmie za opis obrazu. Łatwo sobie wyobrazić, że na widok innych jego dzieł znajomi malarza stawali się najpierw zaintrygowani, potem zaniepokojeni, a na końcu zdezorientowani, a każdy na siłę szukał ukrytych znaczeń i podtekstów. Ponoć sam Wyspiański tak się zachwycił tym symbolizmem, że aż napisał „Wesele”. Malczewski chyba to wyczuł i postanowił pójść za ciosem.

Wielka wizja

Kiedy więc na jesieni 1893 roku siedział w Rogalinie, unieruchomiony przez szalejącą po okolicy epidemię postanowił namalować obraz w plenerze, ale taki trochę inny niż dotychczas.

Pogoda musiała być całkiem ładna, co widać na obrazie i było już po żniwach. Na pustych przestrzeniach okolicznych pól od czasu do czasu pojawiał się tuman czyli najprościej mówiąc taka maleńka i całkowicie nieszkodliwa trąbka powietrzna. Ponieważ lud prosty nie wiedział jaka jest przyczyna tego zjawiska, dopatrywał się tu interwencji sił nadprzyrodzonych.

Sam znałem pewną staruszkę, która mówiła że tak diabeł z czarownicą tańcuje. Anegdota mówi, że Malczewski mając dosyć ciągłego gadania, że „zaraza na Rogalin idzie” namalował taki tuman, a w nim nierzeczywistą postać kobiety która sama spętana ciągnie za sobą inne ludzkie widma, podobnie zniewolone jak ona.

Co artysta miał na myśli, tego się już nie dowiemy. Może dodatkową inspiracją do tworzenia takich, poddanych obostrzeniom, postaci był fakt, że zabroniono mu jedzenia jakichkolwiek owoców.

Piękna jesień dookoła, na drzewach i krzewach pełno wszelkiego dobra, a tu taki absurdalny zakaz. Każdy by się wkurzył. Tym bardziej, że stosując tak wymyślne zalecenia przeciw cholerze, jak na przykład okłady na podbrzusze czy picie kieliszka dobrej wódki z rana, nikt nie pomyślał o tym, żeby pić przegotowaną wodę, a i od kąpieli stronili ludzie, bo to się wiązało z koniecznością zmiany bielizny.

Doktor Marcinkowski walczył jak mógł z zarazą, ale nawet po jego śmierci wiele przesądów pokutowało w umysłach ludzkich.

Kto wie, być może to prawda co powtarzano w żartach, że malarz tak żartobliwie potraktował nadchodzącą zarazę, która sama spętana ograniczeniami, błąkała się po wielkopolskich polach, nakładając obostrzenia na innych. Dziś krytycy sztuki analizując ten obraz widzą w nim zniewoloną ojczyznę, współcierpiącą ze swoimi dziećmi . Albo coś podobnego.

Ze śmiercią za pan brat

Jak zwykle w przypadku Malczewskiego, nie dowiemy się co ten poetycki malarz miał na myśli. Ale to trochę smutne, że tak wielu zarzuca jego sztuce jedynie bogoojczyźniane cierpiętnictwo, pozbawiając żywego i czującego człowieka poczucia humoru. Zresztą, co by się takiego stało gdyby jednak Malczewskiego dotknęła choroba? Nic nadzwyczajnego. On się nie tylko śmierci nie bał, ale przez całe lata ją oswajał, malował i na swój sposób się z nią przyjaźnił.

Na jego obrazach ona nigdy nie jest brzydka choć przybiera różne postacie, jak choćby na tym płótnie na którym artysta namalował swój własny pogrzeb. Siedzą tam sobie razem zaprzyjaźnieni i oglądają uroczystość jakby to był film. Ale najpiękniejszej postaci śmierci namalować nie zdołał. Ponoć kiedy ją zobaczył leżał już całkiem niewidomy na łożu śmierci. W ostatnim słowie poprosił lekarza, żeby mu już nie robił zastrzyku ponieważ on właśnie odchodzi.

