W piątek mityng na poznańskim Golęcinie. Zobaczymy najlepszych polskich lekkoatletów na czele z "Aniołkiem", Patrycją Wyciszkiewicz-Zawadzką

– Patrycja jest twarzą naszej imprezy i z entuzjazmem przyjęła naszą propozycję startu na mityngu. Dla niej będzie to powrót sentymentalny i okazja do zaprezentowania się przed rodziną, znajomymi i kibicami. Zresztą ci ostatni na pewno przywitają ją gorąco, bo nasza sprinterka jest osobą bardzo lubianą – tłumaczył Łukasz Miadziołko.

Twarzą imprezy jest oczywiście Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka (AZS Poznań), wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy w sztafecie 4x400 m. Nasza utytułowana sprinterka po przeprowadzce w wieku 16 lat ze Śremu do Poznania kilka lat mieszkała i trenowała na golęcińskich obiektach. Potem jednak już jako dorosła zawodniczka nie miała nigdy okazji startować na nieco zaniedbanym stadionie. Wielka lekka atletyka wróciła na Golęcin przed rokiem, ale wtedy tuż przed startem 26-letnia sprinterka doznała kontuzji. Teraz ma być już gotowa do występu przed swoją widownią.

Warto dodać, że w rzucie młotem zobaczymy wszystkie medalistki niedawnych MP, czyli złotą Katarzynę Furmanek, srebrną Malwinę Kopron i brązową Joannę Fiodorow (AZS Poznań).

– Na pewno poziom sportowy mityngu będzie wyższy niż rok temu. Poziom organizacyjny z pewnością też, bo liczymy na to, że otrzymamy w przyszłym roku organizację MP – zakończył dyrektor POSiR.

Poznański mityng rozpocznie się o godz. 16.15, a zakończy o godz. 19.30. Można jeszcze nabywać bilety na tę imprezę, za pośrednictwem strony ToBilet w cenie 10 i 20 zł. Wejściówek pozostało już niewiele, a to oznacza, że zawody obejrzy 1100 osób.

Tymczasem w niedzielę odbyła się największa impreza lekkoatletyczna w tym roku w naszym kraju, czyli Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wydarzeniem dnia był występ Johannesa Vettera w konkursie oszczepników. Niemiec rzucił aż 97,76 m, co jest drugim wynikiem w historii, gorszym od rekordu świata Czecha Jana Żeleznego o zaledwie 72 centymetry. Drugie miejsce zajął Marcin Krukowski (84,62), a trzecie Cyprian Mrzygłód (77,11). W konkursie oszczepniczek świetnie spisała się Maria Andrejczyk, która uzyskała aż 65,70 m. Po kontuzji do rywalizacji powrócił Piotr Lisek i był to powrót udany, gdyż najlepszy polski tyczkarz dopisał kolejne zwycięstwo do swojego dorobku. Zmagania zakończył z wynikiem 5,82 m, jako jedyny pokonując tę wysokość.