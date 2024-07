W piątek początek turnieju przedolimpijskiego koszykarek w Poznaniu. W czwartek kadra z selekcjonerem wybiera się do Tarnowa Podgórnego

- W czwartek, 11 lipca nasza gminę odwiedzi Karol Kowalewski - trener reprezentacji Polski w koszykówce kobiet oraz zawodniczki z tej reprezentacji, które aktualnie przebywają na zgrupowaniu w Poznaniu. Trener Karol wraz z zawodniczkami poprowadzi o godz. 10 trening dla uczestników naszego Summer Home Camp, promując jednocześnie międzynarodowy turniej towarzyski w koszykówce kobiet z udziałem reprezentacji: Polski, Niemiec, Portoryko i Portugalii, który odbędzie się od 12 do 14 lipca w Hali Sportowej Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej - napisał do nas Szymon Drobina, prezes Tarnovii.

– Było 14 koszykarek młodszego pokolenia. Ostatecznie pięć z nich trafiło do składu na dwa towarzyskie mecze ze Słowacją i na turniej w Poznaniu. Ja się w tej grupie wybranych nie znalazłam, więc będę tylko starsze koleżanki dopingować z trybun. Nie był to jednak dla mnie czas stracony, bo miała możliwość wysłuchania uwag i wskazówek kilku trenerów, a wiadomo, co dwie głowy to nie jedna. Można się było więc sporo nauczyć – przyznała rozgrywająca Enei AZS Poznań.

– Znam dziewczyny, które jeżdżą na reprezentację i wiem, że one się w to mocno angażują. Ta kadra ma potencjał. W dłuższej perspektywie może być to więc mocna drużyna, z którą będzie się musiał liczyć każdy zespół w Europie – dodała sympatyczna zawodniczka.

Nie kryła ona rozczarowania postawą koszykarzy na turnieju eliminacyjnym do igrzysk.

– Nie powiem, że byłam pewna awansu męskiej kadry, ale spodziewałam się chociaż, że dojdziemy do finału i powalczymy z Hiszpanią. Może ich poprzednie występy na Euro i MŚ za bardzo rozbudziły nasze oczekiwania – zastanawiała się rozgrywająca akademiczek.

Miała ona też dobre informacje dla kibiców poznańskich koszykarek, które w nowym sezonie będą wzmocnione m.in. jedną z gwiazd ekstraklasy, czyli Amerykanką Jessicą January.

– Pamiętam, że jak grałyśmy w play-off sezon temu przeciwko Zagłębiu to robiła ona różnicę. Trudno było ją powstrzymać. Jeśli nowa liderka będzie zdrowa i jeśli nie będą nas prześladować kontuzje, to na pewno będzie to lepszy sezon w naszym wykonaniu – przekonywała Alicja Rogozińska.