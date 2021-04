W piątek rusza "Majówka na Starym". Na płycie Starego Rynku zostanie zorganizowany kiermasz

Jak podkreślają organizatorzy, w przygotowaniu kiermaszu najważniejszą rolę odgrywają zasady bezpieczeństwa, które są wymagane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na wszystkich stoiskach zostaną umieszczone infografiki przypominającą o zasadach bezpieczeństwa. Poza tym zamontowane zostaną przesłony z pleksi oraz co najważniejsze, każde stoisko otrzyma pojemniki z płynem dezynfekującym. Produkty spożywcze można kupić na jarmarku i zabrać na wynos, ponieważ nie będzie można konsumować na miejscu.

Kiermasz handlowy "Majówka na Starym" rozpocznie się 30 marca, w piątek i potrwa do 3 maja, do poniedziałku. Stoiska handlowe będą czynne w godzinach 10.00-21.00 lub do "ostatniego" klienta.