W Polsce jest ponad pół miliona Andrzejów! Poznaj andrzejowe ciekawostki

Andrzej to trzecie najpopularniejsze imię męskie w Polsce. Osób o tym imieniu jest w całym kraju dokładnie 563 554! Jednak w pierwszej połowie 2021 roku to imię znalazło się dopiero na 103. miejscu. Nazwano tak 92 chłopców. Co więcej, istnieje także żeńska forma tego imienia – Andrzeja. Kobiet o tym imieniu jest zaledwie 45!

Andrzej to jednak wyjątkowe imię. W Polsce istnieją różne nazwiska, które nawiązują w różny sposób do imienia Andrzej. 12 120 tysięcy mężczyzn i 12 427 kobiet nosi nazwisko Andrzejewski, Andrzejewska. Ponadto podobne nazwiska to np.: Andrzejczak, Andrzejak, Andrzejczyk, Andrzejczuk, Andrzejuk, Andrzejewicz.