W Poznaniu nie będzie prądu. Sprawdź listę adresów, gdzie 20-23 kwietnia Enea zapowiada wyłączenia prądu

We wtorek, 20 kwietnia, zabraknie prądu w różnych dzielnicach Poznania. Enea Operator uprzedza o planowanych wyłączeniach zasilania.

w godz. 8 - 11

ul. Stanisława Małachowskiego 10, garaże.

w godz. 8.30 - 12

Jasin, ul. Sołecka 25,2 9 ul. Gromadzka 3, 4, 10.

w godz. 8.30 - 12.30

ul. Przełajowa dz. nr 79/1, dz. nr 15, dz. nr 12/4.

ul. Beskidzka od 29 do 51, od 86 do 108.

w godz. 8 - 14.

Komorniki, ul. Gładysza 1, 1A, 2, ul. Polna od 43 do 59 nieparzyste, od 65 do 79 nieparzyste, 72 do 82 parzyste, ul. Topolowa 1A, 1B, 2, ul. Wierzbowa 11.