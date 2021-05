W Poznaniu odbyły się na kortach AZS półfinały AMP w tenisie. Najlepiej wypadli studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Koźmińskiego

Lech Poznań: Trener Skorża chce mieć więcej Polaków w szatni

Lech Poznań w niedzielę o 17.30 przy Bułgarskiej rozegra ostatni mecz tego nieudanego sezonu. Nie ma on większego znaczenia, dlatego istotniejsze jest, jakie zmiany planuje trener Maciej Skorża, by na 100-lecie klubu, mógł on zdobyć wreszcie jakieś trofeum. - Świeżej krwi wymaga tak naprawdę każda formacja - przyznał szkoleniowiec. I dodał: Brakuje mi trochę Polaków w szatni. Jest ich coraz mniej, a bardzo dużo obcokrajowców. To nie jest tak, że mam coś przeciwko zawodnikom sprowadzanym z innych krajów, jednak chciałbym, żeby język polski był u nas wiodący.