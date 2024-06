W Poznaniu pilnie poszukiwani są ławnicy! Jak się zgłosić? Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć ławnicy sądowi?

Trwają poszukiwania ławników w Poznaniu

Za każdy dzień wykonywania obowiązków, ławnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2,64% podstawy, na której ustalane jest wynagrodzenie zasadnicze sędziego. W praktyce oznacza to kwotę 143,74 zł . Dodatkowo, ławnicy mogą liczyć na ryczałt przeznaczony na pokrycie kosztów dojazdu do sądu środkami komunikacji miejskiej, który wynosi 0,25% wspomnianej podstawy, czyli 13,61 zł .

Kto może zostać ławnikiem?

Ważne jest również, by kandydat mieszkał lub pracował w Poznaniu przez co najmniej rok, posiadał co najmniej średnie wykształcenie i był zdolny do pełnienia swoich obowiązków ze względu na stan zdrowia.