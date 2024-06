W Poznaniu powstają wyjątkowe murale. To galeria osobistości Wszystkich Świętych Artystów Polskich

Nowe murale w Poznaniu

To wybrane wielkie postaci, abyśmy byli świadomi swoich nie byle jakich korzeni - wyjaśniają przedstawiciele szkoły Ventzi.

- Na poziomie liceum jest to wiedza jedynie dla bardzo zaangażowanych osób, więc wszyscy bohaterowie są podpisani, tak aby każdy miał ochotę kliknąć w internecie i czegoś się dowiedzieć - wyjaśnia pracownia Ventzi.

Akcja jest też wstępem do tegorocznego Festiwalu Murali organizowanego co roku latem przez Pracownię Ventzi w Bułgarii we wsi Staro Żelezare.