W Poznaniu powstanie skwer Zbigniewa Wodeckiego. Dołączy do Anny Jantar i Czesława Niemena. Następny będzie Krzysztof Krawczyk?

- Muzyka łączy, a nie dzieli, co było widać po wynikach głosowania. Radni byli jednomyślni co do nadania skwerowi imienia Zbigniewa Wodeckiego. Chcemy go w ten sposób uhonorować, zwłaszcza że był on związany z Poznaniem - mówi inicjator nadania nazwy Mateusz Rozmiarek, radny miejski z PiS.