W Poznaniu wystartowała Wielka Fabryka Elfów. To doskonała świąteczna przygoda dla całej rodziny! Zobacz zdjęcia

O tym, co ma na celu zabawa w Wielkiej Fabryce Elfów powiedziała Ewa Ugorenko, koordynatorka Biura Wielkiej Fabryki Elfów, pracownik Human Resources.

- Staramy się, żeby to nie była tylko zwykła zabawa, chcemy żeby to miało większy sens i także edukowało dzieci. Żeby dowiadywały się nowych informacji, dostosowanych do wieku oczywiście. Poza tym, naszym celem jest pobudzenie wyobraźni i radości u dzieci. Chcemy dać im możliwość spędzenia czasu z rodzicami, czy też okazję do integracji i poznania się z rówieśnikami. Liczymy na to, że dzieciaki będą miały tu frajdę w ten świąteczny czas