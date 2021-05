W Poznaniu wzrosła liczba przypadków przemocy domowej. Przemoc domowa dotyka też dzieci. Jak można im pomóc?

Sprawa 10-letniego chłopca z Lubonia oburzyła społeczeństwo. Wobec chłopca stosowana była przemoc. W domu obowiązywał ostry rygor oraz kary cielesne za najmniejsze przewinienie. Przemoc stosował ojczym chłopca, absolwent psychologii. Rodzina była znana miejscowym pracownikom socjalnym i policjantom. Przez dwa lata miała założoną Niebieską Kartę (została zamknięta we wrześniu 2020 r.). Regularne kontrole nie wykazały, że w domu rozgrywa się dramat. Nikt by o nim nie wiedział, gdyby nie postawa 10-latka, który wymknął się z domu i poszedł na komisariat. Tam powiedział o wszystkim policjantom. Sprawa nabrała rozpędu. Sąd aresztował ojczyma na trzy miesiące. Prokuratura postawiła mu zarzuty, za które grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Zatrzymana została też matka chłopca. Sąd zadecydował, że chłopiec nie zostanie rozdzielony ze swoim bratem. Razem trafili do jednej z rodzin zastępczych.

– Każdy świadek sytuacji przemocowej ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym policję lub prokuraturę. Jeśli ktoś podejrzewa przemoc w rodzinie, może to zgłosić anonimowo do ośrodka przemocy społecznej. Jego pracownicy weryfikują każde zgłoszenie. Ponadto, jeśli sprawa dotyczy dziecka, można poinformować bezpośrednio sąd rodzinny, który zweryfikuje podejrzenie krzywdzenia, zaniedbania czy zagrożenie dobra dziecka

– Ich celem jest nauczenie innego sposobu reagowania. Chodzi o to, by nauczyć osoby stosujące przemoc reakcji, która nie jest zachowaniem krzywdzącym i agresywnym. Podczas zajęć dowiadują się m.in., czym jest przemoc i które zachowania są przemocowe

– wyjaśnia Tomasz Posłuszny, specjalista i superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Do PCPS zgłaszają się osoby kierowane przez instytucje, zwłaszcza sądy rodzinne i karne. Sąd rodzinny ma możliwość ograniczyć władzę rodzicielską rodzicowi, który stosuje przemoc wobec dziecka. Tym samym zobowiązuje go do uczestnictwa w zajęciach PCPS. Sąd karny, oprócz skazania oskarżonego, może go zobowiązać do uczestnictwa w programie.