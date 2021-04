W Poznaniu znów wzrosła liczba zarejestrowanych aut. Mamy około 850 samochodów na tysiąc mieszkańców. Kupujemy więcej nowych aut

- Mimo kolejnych fal pandemii poznański Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych pracuje bez zakłóceń, non stop. - Przy Gronowej i Libelta przyjmujemy dziennie tysiąc klientów – twierdzi Bartosz Pelczarski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania.. I podkreśla: - Utrzymujemy reżim, na Gronowej już nie ma kolejek, tak jak było to przed pandemią, gdy klienci stali jeszcze przed otwarciem urzędu. Teraz mieszkańcy umawiani są na konkretne godziny, przychodzą 10-15 minut wcześniej przed wskazanym terminem, w pół godziny załatwiają swoje sprawy i chwalą sobie to rozwiązanie.

Lukasz Gdak