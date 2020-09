W sobotę w Trzciance odbędą się pierwsze w tym roku zawody motorowodne w Polsce. Henryk Synoracki zaprasza kibiców do perły Wielkopolski

Najbardziej utytułowany polski motorowodniak jest przekonany, że w przyszłości Trzcianka będzie już stałym przystankiem na mapie zmagań motorowodniaków. – W poniedziałek byłem na próbach treningowych i może nie wróciłem z nich zachwycony stylem jazdy, ale na pewno utwierdziłem się w przekonaniu, że Trzcianka ma warunki i infrastrukturę do tego, by powrócić do organizacji MŚ lub ME – dodał zawodnik PKM LOK Poznań.

Powrót po 18 latach motorowodnych łódek do Trzcianki to wielkie wydarzenie dla tamtejszego środowiska sportowego, z którego wywodzi się aktualny mistrz świata w klasie O-125, Sebastian Kęciński.

– W Rogoźnie będą zawody w ostatni weekend września, ale zamiast o tytuł ME będziemy się ścigać o punkty w klasyfikacji mistrzostw Polski. W kalendarzu imprez wciąż widnieje eliminacja MŚ w czeskich Jedovnicach w pierwszy weekend października, ale ze względów proceduralnych zbierają się nad nią czarne chmury. Organizatorzy w porozumieniu z UIM, czyli Międzynarodową Unią Motorowodną, chcą pozbawić zagranicznych zawodników diet podróżniczych. Można bez tego przeżyć, ale to nie zmienia faktu, że organizatorzy zawodów szukają oszczędności i mają coraz większe problemy z finansami –zauważył 72-letni motorowodniak.

Zapytaliśmy go również o to, czy motorowodniacy stęsknili się za rywalizacją na wodzie i czy mogą mieć kłopoty z czuciem łódek.

– Nie chodzi o to, że motorowodniacy przez koronawirusa stracili w pół roku wszystkie umiejętności, ale o to, że przestali czuć presję zawodów. To trochę tak jak z Piotrem Zielińskim w kadrze piłkarskiej. Docierają głosy, że na treningach prezentuje lepszą technikę niż Leo Messi, ale po każdym meczu to do niego dziennikarze mają najwięcej pretensji. Zawody a treningi to dwie różne sprawy. Nic nie zastąpi po prostu udziału w mistrzowskiej rywalizacji. Mam jednak nadzieję, że ta presja w sobotę nie odbije się na formie zawodników – zakończył Synoracki.

Warto dodać, że motorowodny weekend w Trzciance potrwa od godz. 8 do godz. 20 w sobotę. Oprócz eliminacji MP w trzech wspomnianych już klasach odbędą się biegi treningowe w klasie O-125 i O-500. Wstęp na zawody jest bezpłatny, ale organizatorzy proszą kibiców o to, by nie próbowali wchodzić do parku maszyn, który z powodu pandemii będzie strefą zamkniętą. Jezioro Sarcze lubi mieć wzburzone fale, ale na szczęście prognozy pogodowe na sobotę są bardzo optymistyczne (24 stopnie Celsjusza i lekki wiatr).