W Swrzędzu przedłużą ulicę Górków aż do Nowego Świata. Gmina szuka właśnie wykonawcy tej inwestycji

Dzień Dziecka: Prezent dla dziewczynki - co wybrać? Jaki prezent spodoba się dziewczynce? Sprawdź pomysły

Dzień Dziecka to wyjątkowe święto wszystkich pociech. Jest to czas prezentów dla dzieci młodszych i tych starszych. Mogą to być upominki w postaci zabawek, książek, gier, dekoracji do pokoju lub niezapomnianych chwil spędzonych razem. Możemy zaproponować dzieciom wyjście do kina na nową bajkę, do teatru na wyjątkowy spektakl, wizytę w wymarzonej przez najmłodszych restauracji czy ciekawe warsztaty edukacyjne. Możliwości jest bardzo wiele, warto przygotować taki prezent zgodnie z zainteresowaniami dziecka, aby był to dla niego wyjątkowy dzień. W naszym zestawieniu przygotowaliśmy propozycje na prezent na Dzień Dziecka dla dziewczynki, które mogą być pomocne w wyborze upominku dla najmłodszych.