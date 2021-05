W tegoroczne lato na mieszkańców Poznania czekają kulturalne wydarzenia. Cykl wydarzeń obejmie peryferyjne fyrtle Poznania

Naramowice

Pomysłodawczyni i szefowa artystyczna Międzynarodowych Warsztatów Tańca Współczesnego Dancing Poznań, Ewa Wycichowska zaprasza w dniach od 21 do 28 sierpnia br., do Parku Rekreacyjno-Sportowego na Naramowicach, na piątą edycję cyklicznych wydarzeń „FairPlace”. Warsztaty są dostosowane zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów w każdej grupie wiekowej. Celem wydarzenia jest społeczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców Poznania. Wydarzenie będzie obejmować 40 warsztatów tańca współczesnego, a także koncerty, kino plenerowe, zajęcia prozdrowotne oraz codzienne wieczorne party.

Ważną informacją jest, że zapisy rozpoczną się w już w najbliższą sobotę, 15 maja o godzinie 12:00 na oficjalnej stronie www.dancingpoznan.pl.