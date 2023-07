W tych miejscach kręcono film "Żona dla Australijczyka". Tak dziś wyglądają. Zobaczcie zdjęcia [22.07.2023 r.]

Z którego roku jest film "Żona dla Australijczyka"?

Film "Żona dla Australijczyka" nakręcono w 1963 roku, a więc 60 lat temu. Komedię wyreżyserował Stanisław Bareja, a w rolach głównych wystąpili:

Wiesław Gołas

Elżbieta Czyżewska

Edward Dziewoński

Lech Ordon

Mieczysław Czechowicz

Bogumiła Olędzka

Kazimierz Wichniarz

Stanisław Wyszyński

Wiesław Michnikowski

Jan Kobuszewski

Film przedstawia losy Roberta (w tej roli Wiesław Gołas), który z Australii przyjeżdża do Polski, by tu znaleźć dla siebie żonę. Zakochuje się w Hance z zespołu "Mazowsze" (w tej roli Elżbieta Czyżewska). Odtąd próbuje namówić ją do małżeństwa i przeprowadzki do Australii.