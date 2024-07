W tych miejscach w Poznaniu się ochłodzisz! Gdzie w mieście stoją mgławice wodne? Mamy listę!

Gdzie się ochłodzić w Poznaniu?

W ciągu najbliższych dni w Poznaniu słońca zdecydowanie brakować nie będzie. Co więcej, według prognozy pogody będzie go znacznie więcej niż niektóre osoby, by sobie życzyły. Wysokie temperatury mocno mogą dać się więc we znaki. Na szczęście w Poznaniu bez trudu można znaleźć miejsca, w których da się zażyć odrobiny ochłody.