W tym szaleństwie jest metoda! Wyjątkowa wystawa w Kórniku z okazji 100-lecia śmierci Władysława Zamoyskiego

Wystawa w Kórniku z okazji 100-lecia śmierci Władysława Zamoyskiego

Wystawa została przygotowana przez pracowników PAN Biblioteki Kórnickiej we współpracy z Fundacją TRES. Wydruk wystawy zostały sfinansowany przez Fundację Zakłady Kórnickie.

Wystawę można oglądać do połowy grudnia bieżącego roku.

Zamek w Kórniku

Właścicielami kórnickiego zamku byli Górkowie, Czarnkowscy, Grudzińscy, Działyńscy i Zamoyscy.Co ciekawe, budowla uznana jest za jedną z najstraszniejszych w Europie. Biała Dama nawiedza zamek w Kórniku i błąka się tam od nocy do świtu. Stara legenda głosi, że tuż przed północą ożywa portret XVIII-wiecznej Teofili Działyńskiej w białej sukni. Kobieta co wieczór opuszcza obraz i udaje się na zamkowy taras, gdzie czeka na nią rycerz na czarnym koniu. Aż do rana oboje spacerują po ogrodowej ścieżce.