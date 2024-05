W tym zamku w Wielkopolsce straszy! Wycieczka do jednego z najstraszniejszych zamków w Europie...

Zwiedzając warownię napotkamy więc na średniowiecze mury i piwnice. Jednak to jak dziś wygląda ten zamek, to efekt prac wykonanych na początku XIX wieku. W 2011 roku obiekt ten został uznany za jeden z Pomników historii Polski.

Zabytkiem są również liczne przedmioty znajdujące się w jego wnętrzu oraz otaczające go zabudowania: oficyny - Australia, Klaudynówka, dawna stajnia, która dziś pełni rolę budynków mieszkalnych, oraz powozownia. Wokół zamku rozciąga się piękny park. Arboretum Kórnickie jest częścią Instytutu Dendrologii PAN. Jest to najstarsze Arboretum w Polsce

Historia Białej Damy z Kórnika

Czy wiedzieliście, że budowla uznana jest za jedną z najstraszniejszych w Europie? Biała Dama nawiedza zamek w Kórniku i błąka się tam od nocy do świtu. Stara legenda głosi, że tuż przed północą ożywa portret XVIII-wiecznej Teofili Działyńskiej w białej sukni. Kobieta co wieczór opuszcza obraz i udaje się na zamkowy taras, gdzie czeka na nią rycerz na czarnym koniu. Aż do rana oboje spacerują po ogrodowej ścieżce.