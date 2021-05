W Wielkopolsce dramatycznie brakuje krwi! Czy można oddać krew po szczepieniu? Jakie są przeciwwskazania?

Krew i jej składniki można oddawać przed planowanym szczepieniem. Po szczepionce firm Pfizer/BioNTech oraz Moderna można zgłosić się do oddania krwi lub jej składników najwcześniej po 48 godzinach od szczepienia zarówno po pierwszej, jak i drugiej dawce. Po szczepionce firmy Astra Zeneca oraz Johnson and Johnson oddać krew można oddać po 14 dniach od szczepienia.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów po szczepieniu można zgłosić się do oddania krwi lub jej składników najwcześniej po 7 dniach od ustąpienia objawów

Gdzie można oddawać krew w Poznaniu i Wielkopolsce?

Krew i osocze można oddawać niemal każdego dnia. RCKiK w Poznaniu jest czynne w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 7 do 15; w środy i czwartki w godzinach od 7 do 18, a w soboty od 7 do 13. Na stronie RCKiK na bieżąco publikowane są również terminy akcji wyjazdowych do różnych miast i powiatów w Wielkopolsce. W Poznaniu autobus, w którym można oddać krew jest niemal codziennie w innym miejscu, często nawet w weekendy.