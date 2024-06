Wakacyjna laba właśnie się zaczęła. Tak można spędzić wolny czas w Poznaniu! Zobacz propozycje

Zmiany od września. Co czeka uczniów?

W piątek, 21 czerwca w Wielkopolsce zakończy rok szkolny ponad 480 tysięcy uczniów . Dzieci właśnie rozpoczynają wakacje, które potrwają do 2 września. Będą one trwały aż 72 dni - dziewięć dni w czerwcu, 31 w lipcu, 31 w sierpniu i jeden we wrześniu. Jakie zmiany czekają uczniów w nowym roku szkolnym? Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że w nowym rozporządzeniu, które zostało podpisane 20 maja, znajduje się postanowienie o stopniowej rezygnacji z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość w różnych typach szkół ponadpodstawowych.

Projekt likwidacji HiT-u był konsultowany od 10 kwietnia. Do tej pory przedmiot ten był nauczany w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w klasach pierwszych i jednej godziny w klasach drugich szkół ponadpodstawowych. Zostanie on zastąpiony przez nowy przedmiot - edukacja obywatelska , który ma zostać wprowadzony od roku szkolnego 2025/2026, począwszy od klas drugich.

Wakacje w Poznaniu nie muszą być nudne

Lato dla aktywnych

Wyjazd? Horrendalne ceny za kolonie

Pojawiło się również wiele ofert skierowanych do tych, którzy nie chcą spędzać czasu w mieście. Te propozycje jednak nie należą do najtańszych. Kolonie dla dzieci w pobliżmu Poznania mogą kosztować koło 3 tysięcy złotych. Na jednej ze stron z propozycjami można znaleźć oferty z Trzebawy, Czaplinka czy Anastazewa. Za koło tydzień na kolonii w Trzebawie trzeba zapłacić 2190 złotych, a na obóz do Czaplnika pociecha będzie mogła pojechać za 2699 złotych. Te organizowane ze szkół są o wiele tańsze, jednak wciąż jest to koszt około tysiąca złotych.