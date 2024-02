Walentynki - memy i demotywatory 2024. Oto święto zakochanych złośliwym okiem internautów. Zobacz najzabawniejsze z nich! ZEN

Walentynki już na dobre zadomowiły się w Polsce, ciesząc zakochanych, irytując singli i inspirując internautów do tworzenia zabawnych memów i demotywatorów.Zobacz najlepsze z nich ----> Internet Zobacz galerię (74 zdjęcia)

Walentynki wciąż budzą w Polsce sprzeczne emocje z powodu swojego obcego pochodzenia. Nie zmienia to faktu, że zadomowiły się w Polsce na dobre i niemal wszystkim data 14 lutego jednoznacznie kojarzy się ze świętem zakochanych. Walentynki to dzień, który cieszy zakochanych, martwi samotnych, a internautów inspiruje do tworzenia prześmiewczych memów i demotywatorów. Zobacz najzabawniejsze z nich.