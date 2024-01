Waloryzacja emerytur 2024: kiedy do niej dojdzie i o ile wzrosną emerytury? OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Narodowy Bank Polski podał prognozę średniorocznej inflacji na rok 2023, wynoszącą 11,4 proc. To o 0,9 punktu procentowego mniej niż szacowano wcześniej, a także niższe od ubiegłorocznego wskaźnika, który wyniósł 14,8 proc. Warto zaznaczyć, że inflacja emerycka okazała się wyższa niż ogólny wskaźnik inflacyjny. PIXABAY Zobacz galerię (5 zdjęć)

Waloryzacja emerytur 2024: kiedy do niej dojdzie i o ile wzrosną emerytury? Coroczna waloryzacja emerytur to dla wielu seniorów ważne wydarzenie, które bezpośrednio wpływa na ich budżet. W 2024 roku proces ten odbędzie się, jak zawsze, w marcu, przynosząc ze sobą obietnicę podwyżek stawek minimalnych dla osób korzystających z emerytur. To dobra wiadomość dla wielu emerytów, którzy z niecierpliwością oczekują na poprawę swojej sytuacji finansowej. Pytanie, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku?