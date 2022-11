Waloryzacja emerytur i rent 2023. Sprawdź, o ile wzrosną świadczenia? Którzy emeryci otrzymają gwarantowane 250 zł podwyżki?

Rządzący zdecydowali o wysokości waloryzacji emerytur i rent. Świadczenia mają wzrosnąć o 13,8 proc., lecz nie mniej niż o 250 zł brutto. Będzie to najwyższa waloryzacja świadczeń od 1999 roku.

W swoim podcaście premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że zostaną podjęte takie działania, by seniorzy jak najmniej zostali dotknięci przez kryzys energetyczny czy finansowy.

- Seniorów, nawet w większym stopniu niż innych, dotyka dziś inflacja wywołana wojną, dlatego interweniujemy i waloryzujemy emerytury o co najmniej ponad 13 proc. To będzie minimum 250 zł do każdej emerytury