Warta najlepszą piłkarską drużyną w Poznaniu i Wielkopolsce! Zieloni w końcówce sezonu grają o puchary, kasę i... stołek

Wygrana Rakowa w krajowym pucharze (częstochowianie mają już zapewnioną grę w europejskich rozgrywkach dzięki rozgrywkom ligowym) uruchomiła szansę dla pięciu klubów ekstraklasy: Piasta Gliwice (42 punkty), Lechia Gdańsk (41 punktów), Zagłębie Lubin i Warta Poznań (po 40) i Śląsk Wrocław (39) . Zieloni nie będą mieli łatwo, żeby zająć tę lokatę (pozostało spotkanie ze Śląskiem u siebie i wyjazd na mecz z Cracovią), bo Lechia i Piast mają więcej punktów, ale zdecydowanie jest o co walczyć. Nawet jeśli okazałoby się, że występ w pucharach dla Warty zakończy się na jednej egzotycznej wycieczce, co może komplikować przygotowania do następnego sezonu.

Oznacza to, że Warta Poznań w całym następnym sezonie domowe mecze także będzie rozgrywać w Grodzisku Wlkp. Podobnie byłoby ze spotkaniami w eliminacjach Ligi Konferencji. W przypadku Zielonych nie można niczego wykluczać i jeśli awansowaliby do fazy grupowej tych rozgrywek, to wtedy najprawdopodobniej Warta musiałaby grać gdzieś indziej. Może byłby to obiekt przy ulicy Bułgarskiej. To jednak póki co sfera marzeń. Na razie podopieczni Piotra Tworka (nominowany do nagrody Trener Sezonu PKO Ekstraklasy) w dwóch ostatnich kolejkach muszą wygrać dwa spotkania i oglądać się na to, jak spisywać będzie się Piast, Zagłębie i Lechia, aby zająć na zakończenie sezonu sensacyjne czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie.

