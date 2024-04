Warta potwierdza powrót do Poznania. Pozostało 1,5 miesiąca na dopięcie formalności. "Nie mamy zamiaru korzystać z bardzo ważnej trybuny" Bartosz Kijeski

Warta Poznań swoje mecze w ekstraklasie prawdopodobnie będzie grała przy Bułgarskiej w Poznaniu ADAM JASTRZEBOWSKI

1,5 miesiąca pozostało Warcie Poznań na dopięcie wszelkich formalności związanych z powrotem do Poznania. Zieloni we wniosku licencyjnym, jako swój obiekt zgłosili Stadion Miejski w Poznaniu. Był to efekt przymusu ze strony Komisji Licencyjnej, która nie dała warciarzom wielkiego wyboru. O szczegółach powinniśmy dowiadywać się sukcesywnie, jednak już teraz wiadomo, że poznaniacy nie chcą korzystać z całego obiektu.